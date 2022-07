Dilma rebate Temer: ‘História não perdoa a prática da traição’

Depois de Michel Temer ter dado uma entrevista em que listou os erros de Dilma Rousseff que levaram a petista ao impeachment em 2016, a ex-presidente divulgou nota para rebater o antigo companheiro de chapa.

“Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes”, diz a petista.

“É de todo inócuo afirmar que não houve um golpe, pois este personagem se ofereceu como vice-presidente por duas vezes. E, assim, sabia por duas vezes qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014”, segue Dilma.

A “dificuldade de diálogo com o Congresso” citada por Temer, segundo Dilma, “não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista”. “Tal ‘dificuldade’ era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplácito o ‘orçamento secreto’, realizado, hoje, sob os auspícios de um dos seus mais próximos auxiliares na Câmara Federal”, diz Dilma.

“Finalmente, relembro que a História não perdoa a prática da traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor”, diz a petista.