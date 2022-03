Dilma assiste a defesa de tese de doutorado sobre seu impeachment na UFRJ

O impeachment de Dilma Rousseff foi objeto de uma tese de doutorado aprovada com louvor pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ nesta terça. A própria ex-presidente afastada em 2016 assistiu à defesa do trabalho, cuja autoria é da pesquisadora Lusmaria Campos Garcia.

Ela se propôs a fazer uma análise da relação entre a política e o direito no Brasil a partir do processo que derrubou a petista. “Além dos dois anos de disciplinas, foram mais dois anos de intensa pesquisa e escrita da tese. Este foi um período muito sofrido, posto que me fez revolver as entranhas de um processo injusto, no qual o sistema da política e do direito, curvados ao sistema econômico e midiático, fabricaram um impeachment sem crime de responsabilidade!”, disse a autora.