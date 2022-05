Diferentemente de Bolsonaro, Datena é contra privatizar a Petrobras

O apresentador José Luiz Datena (PSC) está em conversas para ser o candidato ao Senado na chapa que terá Tarcísio de Freitas (Republicanos) como postulante ao governo de São Paulo com o apoio de Jair Bolsonaro.

Apesar da aliança com o bolsonarismo, que hoje defende a privatização da Petrobras, Datena é contra vender a estatal ao setor privado. Ele disse nesta quinta, durante seu programa matinal na Rádio Bandeirantes, que a empresa é estratégica para a segurança nacional e que sua possível venda deixaria o país ainda mais refém das altas dos combustíveis, sobretudo se a estatal passar às mãos de empresas estrangeiras.

“Não pode privatizar a Petrobras, eu acho. Entregar esse capital de segurança nacional na mão de gringo e ai o gringo vai deitar e rolar quando ele quiser aumentar o petróleo pra caramba. E ainda por cima nós vamos ficar cada vez mais na mão do gringo. Se o gringo comprar o país todo nós estamos ferrados”, disse.

Datena defendeu a criação pelos estados e pelo governo federal de subsídios aos combustíveis como mecanismos para amortecer as sequentes altas de preço que penalizam sobretudo os mais pobres. Ele se disse preocupado com uma possível “convulsão social” em caso de novos aumentos do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do álcool.

“Porque eu vou te dizer uma coisa: não dá para aumentar mais porcaria nenhuma. Se o cara aumentar uma azeitona, corre o risco de uma convulsão social neste país. E ai não precisa falar em tanque, em dar golpe. Golpe é a fome do povo, velho. Democracia nossa nunca teve tão em risco por causa da fome que estamos passando”, afirmou.