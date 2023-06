‘Diálogos com o Supremo’ recebe o presidente da Biblioteca Nacional

Presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi vai palestrar no projeto “Diálogos com o Supremo”, promovido pelo STF. No evento do próximo dia 23, Lucchesi discorrerá sobre o tema “Biblioteca: República e Cidadania”.

“A biblioteca é uma assembleia interminável, centro de cultura e difusão, que se renova com os leitores-cidadãos. Não há distância entre leitura e democracia. Não pode haver”, diz Lucchesi.

O evento do STF está em sua quarta edição e terá transmissão pelo YouTube. Entre outros pontos, Lucchesi irá falar sobre o papel da instituição em favor da pesquisa e dos desafios trazidos pelas tecnologias digitais para a preservação das informações.

A biblioteca, antes analógica, agora também é também virtual. “Duplicaram-se as tarefas da preservação. Se antes era a química do papel e o ambiente – umidade, acidez, tinta ferrogálica –, agora são hackers, perda de dados, migração de tecnologia”, destaca.

Segundo ele, é preciso um olhar “entre átomos e bits, porque o digital não é eterno e imutável”.

Formado em História, mestre e doutor em Ciência da Literatura e pós-doutorado em Filosofia da Renascença, Lucchesi é professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro da Academia Brasileira de Letras, e foi presidente da instituição entre 2018 e 2021.