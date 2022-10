‘Dia mais importante da minha vida’, diz Lula sobre 2º turno

Atualizado em 30 out 2022, 10h42 - Publicado em 30 out 2022, 10h28

Após votar em uma seção eleitoral em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Lula (PT) afirmou que este domingo é “o dia mais importante” da sua vida. “O povo vai decidir o que quer. Por isso, hoje é o dia mais importante da minha vida. Estou convencido de que o brasileiro vai votar em um projeto em que a democracia seja vencedora e que a gente possa resgatar as pessoas com fome”, disse.

Lula lamentou a polarização política no país, que, segundo ele, dificulta o diálogo entre divergentes, e disse que espera que “famílias e vizinhos voltem a conversar” depois das eleições. Lula afirmou que, caso seja eleito, espera de Jair Bolsonaro uma transição tranquila no governo.

Ao fim de uma rápida fala com a imprensa, Lula criticou a confusão protagonizada pela deputada Carla Zambelli (PL) neste sábado em São Paulo. Ele afirmou que a parlamentar participou de uma “cena grotesca”, reflexo de “um Brasil que não querermos”.

Voto de Bolsonaro

Sem nenhum assessor ao lado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou às 7h50 deste domingo, 30, para votar na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com ele, via-se apenas o amigo Waldir Ferraz, conhecido como Jacaré.

Cercado de 14 agentes de segurança, passou 6 minutos na cabine e saiu dizendo: “A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Melhor, o Brasil vai ser vitorioso hoje à noite”, afirmou usando a mesma blusa que usou para votar no primeiro turno.