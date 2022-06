Dia do possível casamento entre MDB e PSDB começa com atritos

Desde de que João Doria deixou a corrida presidencial, há duas semanas, MDB e PSDB anunciaram para esta quarta uma reunião em que anunciariam a consolidação de uma aliança entre as siglas nos estados. O movimento pavimentaria o projeto nacional hoje representado por Simone Tebet, do MDB.

Uma peça importante dessa estratégia para unir as siglas ruiu logo cedo. Simone e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, atuaram nos últimos dias para garantir que o partido apoiasse o PSDB de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul.

“Eu e o deputado federal Baleia Rossi pedimos ao presidente do MDB-RS, Fabio Branco, e ao ex-governador Germano Rigotto para avançar nas discussões com o PSDB e o ex-governador Eduardo Leite, com vistas à formação de uma aliança estadual e nacional. Estamos confiantes”, disse Simone na terça.

Nesta quarta, o dia do grande anúncio dos partidos, o MDB gaúcho jogou um banho de água fria na turma ao anunciar que terá candidato ao governo gaúcho contra o grupo de Leite. O deputado estadual Gabriel Souza será o desafiante.

“O MDB gaúcho esclarece que esteve reunido no final da tarde desta terça-feira com o ex-governador Eduardo Leite, atendendo um pedido do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, e da pré-candidata à presidência da República, senadora Simone Tebet. Nesta conversa, o partido reiterou posição já definida pelo Diretório Estadual, em março deste ano, de que o MDB do RS possui candidatura própria ao Governo do Estado, com o deputado Gabriel Souza. O MDB do Rio Grande do Sul segue dialogando com aqueles que desejam construir uma aliança para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do Estado, mas mantém a pré-candidatura de Gabriel Souza ao Piratini”, disse o MDB gaúcho em nota.