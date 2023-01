DF se prepara para colocar tornozeleiras em pelo menos mil bolsonaristas

O Governo do Distrito Federal vai começar nesta quinta-feira uma mega operação para colocar tornozeleiras em golpistas que foram presos após os ataques aos poderes da República, no dia 8, e agora deixarão a cadeia.

O monitoramento eletrônico foi uma das medidas impostas por Alexandre de Moraes para começar a libertar parte dos terroristas nesta semana.

Nesta quarta, o governo distrital colocou 30 tornozeleiras em presas que estavam em regime semiaberto na Penitenciária Feminina e foram colocadas em liberdade para abrir espaço na prisão a mulheres que ajudaram a quebrar as sedes do Planalto, do Congresso e do STF.

Nesta quinta, mais 55 tornozeleiras serão colocadas nessas mulheres e aí o trabalho se concentrará nos outros bolsonaristas que estão no sistema penitenciário. A expectativa é de que pelo menos 1.000 aparelhos sejam ligados nessa operação.