Dez anos depois, ministros do STJ julgam caso Amarildo nesta terça

Mais de dez anos após o desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, a Sexta Turma do STJ vai analisar nesta terça os recursos envolvendo o caso, que passou anos em instâncias inferiores e só chegou ao tribunal no ano passado.

Os ministros vão julgar os recursos do Ministério Público do Rio de Janeiro e dos réus condenados pelo crime e podem confirmar e até ampliar as penas dos réus.

O processo apurou a responsabilidade penal de 25 policiais militares do Rio que, segundo a denúncia, em 14 de julho de 2013, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, torturaram Amarildo Dias de Souza, mediante o emprego de violência, o que causou sofrimento físico e mental na vítima, com o fim de obter informações a respeito do armazenamento de armas e drogas na comunidade.

Em 2016, a Justiça do Rio condenou 12 dos 25 policiais pelos crimes de tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual.

