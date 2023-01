Destruído por golpistas, STF já recebeu 30 habeas corpus de… golpistas

No dia 8 de janeiro, golpistas arrebentaram tudo que encontraram pela frente no STF. O plenário foi destruído, obras de arte e peças históricas da coleção da Corte foram reduzidas a pós. Os pertences dos ministros usados durante os julgamentos foram roubados, assim como diferentes equipamentos das salas de assessoria do tribunal.

Os golpistas quebravam tudo anunciando uma ilusória tomada do poder, com o consequente fechamento do Supremo. Oito dias depois da baderna golpista, os bolsonaristas, já no presídio e sem esperanças de serem socorridos pelo “mito”, começaram a recorrer a quem?

Já são mais de 30 pedidos de habeas corpus questionando as ordens de prisão por causa da quebradeira antidemocrática. O STF não fechou e, numa democracia, serve de paredeiro a todos os lamentos, até dos que sonharam um dia em derrubar a Corte.