Desmatamento na Amazônia em 2022 foi o maior em 15 anos

Giro VEJA - quarta, 4 de janeiro

As promessas do agora ministro e os próximos passos da equipe ministerial de Lula são os destaques do dia

Com forte aceno à reindustrialização do país e à necessidade de aprovação da reforma tributária, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu nesta quarta-feira, 4, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços da gestão Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin repetiu o discurso encabeçado durante a campanha eleitoral, que credenciou a interlocução do ex-tucano com representantes importantes do setor produtivo