Desempenho de Pablo Marçal nas pesquisas mexeu com bolsonarismo em SP

O levantamento do Instituto AtlasIntel, divulgado nesta terça pela CNN, provocou uma verdadeira confusão nos grupos bolsonaristas que apoiam a reeleição de Ricardo Nunes. O bolsonarismo, é verdade, já vive em confusão diária por muitos motivos, mas o gatilho da vez foi o desempenho do empresário Pablo Marçal, citado como pré-candidato do PRTB, e que fez 10,4% das intenções de voto.

Aliados de Nunes dizem que o surgimento de Marçal com alguma viabilidade provocou discussões, nesta terça, em torno da possibilidade de divisão de votos na direita. Jair Bolsonaro, como se sabe, caminha para indicar o vice de Nunes.

O surgimento de outro nome nesse campo — Marçal costuma explorar fetiches do bolsonarismo nas redes — poderia fragilizar Nunes e favorecer Guilherme Boulos, que não tende a perder votos para Marçal. No levantamento da CNN, Boulos tem 37,2% e Nunes aparece com 20,5%.

Ainda é cedo para saber quais candidatos terão força para romper a polarização que vai se formando entre Boulos e Nunes, mas uma parte do bolsonarismo começou a piscar para Marçal.