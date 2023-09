Desalojado de ministério, França alfineta Lula com foto de Tarcísio

Após a confirmação de que será desalojado do Ministério de Portos e Aeroportos para assumir a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas, o ministro Márcio França alfinetou o chefe ao saudar o escolhido para ocupar seu atual posto, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

“Amigos, posso garantir que o Silvio Costa Filho é um grande político, mt preparado e filho de um grande amigo meu. Nos ajudará na tarefa de promover a União e Reconstrução que o BR tanto precisa. Saúdo o Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou!”, escreveu o ex-governador de São Paulo, do PSB, em uma publicação com uma foto do presidente e do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro apertando as mãos.

A exemplo de todos os políticos em Brasília, França sabe que a posse de Costa Filho, prevista para ocorrer a partir da semana que vem, após o retorno de Lula da viagem à Índia, não representará o apoio do governador bolsonarista ao Planalto.