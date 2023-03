Deputados vão a Nova York e Genebra para eventos sobre Síndrome de Down

Dois deputados do PSB estarão nesta terça em eventos organizados pelas Nações Unidas em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down. A data busca fortalecer a busca por direitos das pessoas que nasceram com a condição genética (três cromossomos 21) que gera a síndrome.

Um dos parlamentares é Pedro Campos (PSB-PE), que vai à sede da ONU, em Genebra. O irmão do deputado é portador da trissomia 21.

“Para além do exercício do cargo, eu chego à sede da ONU como irmão de Miguel. O convívio com as diferenças nos engrandece. Precisamos fazer da equidade uma prática diária, no Brasil e no mundo”, disse Campos.

Já Duarte (PSB-MA), vai a Nova York, onde participa da 12ª Conferência do Dia Mundial da Síndrome de Down, também organizada pela ONU. O parlamentar quer debater o papel dos familiares no apoio às pessoas com Síndrome de Down.

“Uma ampla oportunidade para contribuir com minha perspectiva e experiência nessa importante discussão global”, afirmou Duarte.

Campos e Duarte fazem parte do gabinete compartilhado por seis deputados e um senador de cinco legendas diferentes.

