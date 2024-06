Deputados terão reunião reservada com Celso Amorim sobre Ucrânia e Gaza

Giro VEJA - quarta, 5 de junho

O bate-boca entre André Janones e Nikolas Ferreira na Câmara

Após o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovar o arquivamento do processo de cassação contra o deputado federal André Janones, do Avante, o parlamentar teve um bate-boca com colegas da oposição e até troca de empurrões. Janones é acusado de um suposto esquema de rachadinha no seu gabinete. Saiba mais no Giro VEJA.