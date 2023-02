Deputados querem celebrar data da criação de Israel na Câmara até 2026

Marcos Pereira, o cacique do Republicanos, Marcelo Crivella, o ex-prefeito do Rio que foi preso no fim do seu mandato, mas conseguiu ser eleito para a Câmara no ano passado, e outros deputados do partido da Igreja Universal e de outras siglas protocolaram quatro propostas de vez na noite desta terça-feira.

O objetivo? A realização de sessões solenes no plenário de 2023, 2024, 2025 e 2026 para comemorar a data nacional da… criação do Estado de Israel, em 1948, celebrada em 14 de maio.