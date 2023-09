Deputados preparam votação da minirreforma eleitoral nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo de Trabalho da minirreforma eleitoral vota nesta segunda-feira o parecer do relator, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA). A discussão deve resultar em dois projetos que devem receber requerimentos de urgência para serem votados na próxima quarta-feira.

A pressa se deve a necessidade do projeto ser aprovado na Câmara e no Senado até o dia 6 de outubro, um ano antes das eleições municipais de 2024, para que possa valer no próximo pleito.

“Nós recebemos tantas sugestões em tantas audiências públicas, com muitos participantes, com os partidos, com o Tribunal Superior Eleitoral, que não foi possível consolidar tudo”, disse Pereira Júnior.

A minirreforma deve adiantar o período de registro de candidaturas, simplificar o processo de contas e propaganda eleitoral e definir crimes de violência política contra a mulher. Ainda há dúvidas sobre a distribuição das sobras eleitorais.

