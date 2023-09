Deputados do PT participam de conferência na Rússia

Os deputados petistas Carlos Zarattini e Valmir Assunção estão em Moscou para a Conferência Parlamentar Internacional Rússia-América Latina. O evento, que está na primeira edição, começa nesta sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira.

O presidente da Duma (Câmara Baixa russa), Viacheslav Volodin, destacou que mais da metade dos países latino-americanos enviaram representantes e o evento terá mais de 200 parlamentares, diplomatas ou figuras públicas. Ele prevê uma série de reuniões bilaterais e colaborações com a Rússia. As informações estão no site oficial da Duma.

O Brasil enviou outros parlamentares, como a deputada estadual Laura Sitó, do PT do Rio Grande do Sul. Eles foram convidados pela Embaixada da Rússia.

