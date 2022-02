Deputados do PSB defendem federação com o PT, mas… com poder de veto

A bancada do PSB na Câmara aprovou nesta terça uma carta em que defende a união com o PT numa federação. Como aliado antigo do petismo, no entanto, o partido quer garantias de que não se tornará refém do “hegemonismo” do PT na esquerda.

Que tipo de garantia? Os deputados do PSB listam oito condições para a aprovação da aliança. A última delas é a que deve colocar fogo na negociação com o petismo. Diz a carta:

“Para impedir qualquer tipo de hegemonismo nas decisões internas e a fim de promover o consenso como método fundamental de resolução em caso de divergências, que seja instituído o poder de veto aos partidos minoritários”.

Em outras palavras, quando o PT quiser usar seu peso político na esquerda para tratorar os partidos menores em decisões políticas, esses partidos terão poder de veto para não consumar escolhas do petismo.

“A federação dos partidos progressistas é a base da unidade das forças democráticas para vencermos as eleições de 2022, que será plebiscitária acerca da Constituição de 1988; para eleger maior número de parlamentares alinhados com o seu programa de Governo e dar garantias para a governabilidade, fator essencial de sustentação do futuro governo no ambiente de ameaça à democracia como esse que o País atravessa”, diz a bancada.

Os deputados ainda manifestam apoio a Carlos Siqueira, o cacique do partido que negocia a aliança com os petistas: “Reafirmamos a nossa confiança na condução política do presidente Carlos Siqueira que saberá transpor eventuais diferenças internas de posicionamento, conduzindo o PSB a uma condição que acentue sua influência no atual cenário político do país”.

