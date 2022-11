Deputados decidem se general Heleno terá que se explicar na Câmara

Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara devem discutir nesta sexta-feira dois requerimentos com convites para que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, dê explicações à Casa de episódios envolvendo o governo.

O primeiro diz respeito às suspeitas de que ataques de extremistas estavam sendo planejados para atos do 7 de Setembro passado. O segundo é sobre as suspeitas de interferência do Executivo na Polícia Federal, no inquérito que apura possível tráfico de influência de Jair Renan, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro.

Os dois requerimentos são de autoria do deputado Ivan Valente (PSOL-SP). Como é um convite, é dado ao general o direito de não aparecer para falar.