Deputados começam a votar processo de cassação de Mamãe Falei

A Assembleia Legislativa de São Paulo começou a discutir em Plenário, na tarde desta terça, a cassação do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil). Esta é a última fase do processo que foi aprovado por unanimidade no Conselho de Ética da Casa.

Agora transformado em projeto de resolução, o pedido de cassação precisa ser votado pelos deputados e ter a maioria simples para ser aprovado, o que equivale a 48 votos.

Arthur do Val, que pediu a renúncia após o início do processo de perda de mandato, teve a quebra de decoro aprovada no Conselho de Ética após a divulgação de áudios de teor sexista em relação a mulheres refugiadas ucranianas. Mesmo tendo renunciado ao mandato, caso seja aprovada a cassação, o ex-deputado poderá perder temporariamente os direitos políticos, ficando inelegível por oito anos.

A expectativa inicial era de que a discussão tivesse ao menos doze horas de duração para que, só então, tivesse início a votação. Como alguns deputados abriram mão do tempo de fala, a previsão é que o processo ocorra de forma mais ágil.

Em breve discurso, o advogado de Do Val, Paulo Henrique Franco Bueno, afirmou que houve “atos que cercearam o direito de defesa” do deputado, além de “incompatibilidade da dosimetria da pena”.