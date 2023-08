Deputado vai ao Itamaraty contra pedágio argentino no rio Paraná

O deputado Alberto Fraga (PL-DF) apresentou requerimento ao chanceler Mauro Vieira para receber um diagnóstico e as providências adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores para resolver a cobrança unilateral do governo argentino para embarcações de carga que trafegam na Hidrovia Paraguai-Paraná, no trecho entre o Porto de Santa Fé e Confluencia.

Desde o início do ano, a Argentina cobra pedágio de 1,47 dólares por tonelada. Um comboio da Companhia Hidrovias do Brasil, transportando grãos do Mato Grosso, está retido há uma semana por autoridades argentinas.

“Agora só passa quem pagar. Isso vai prejudicar diversos setores da economia, mas principalmente o agronegócio”, disse Fraga.

“Essa empresa transportava entre 25 e 30 mil toneladas de mercadorias, sendo que anualmente são 3,5 milhões de toneladas de minério de ferro e 1 milhão de toneladas de grãos. Apenas essa empresa teria que pagar um pedágio de 6,615 milhões de dólares, por ano”, seguiu o parlamentar.

