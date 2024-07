Deputado sugere que petistas gostam de maconha e é denunciado na Alesp

O deputado estadual petista Paulo Fiorilo quer cassar o mandato de Capitão Telhada, do PP na Alesp. Motivo: ele postou nas redes uma imagem gerada por inteligência artificial de um petista fumando maconha.

“Em sua rede social no Instagram, o representado postou uma imagem criada por recursos tecnológicos, fazendo alusão ao consumo de maconha por integrante do Partido dos Trabalhadores. Essa imagem se insere em um contexto de desinformação gerado pela recente decisão do STF, induzindo o público a ter uma visão depreciativa dos membros do PT. A postagem não está protegida pelo direito à liberdade de opinião, pois é ofensiva a um grupo de pessoas filiadas e simpatizantes do partido atacado”, diz a representação de Fiorilo.