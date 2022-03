Deputado quer retirar medalha ‘indigenista’ de Bolsonaro: ‘Escárnio’

Coordenador da Frente Ambientalista no Congresso, o deputado Alessandro Molon protocolou nesta quarta um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do ministro da Justiça, Anderson Torres, que distribuiu medalhas ao primeiro escalão do governo.

No momento em que o governo atua para legalizar a ação de mineradoras em terras indígenas, Torres achou conveniente premiar Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo com a Medalha do Mérito Indigenista. Para Molon, o ato deve ser revogado por representar uma afronta aos povos.

“É um escárnio que o mesmo governo que tenta liberar a mineração em terras indígenas, colocando em risco a existência destes povos tão perseguidos e maltratados, tenha a desfaçatez de se autoconceder medalhas de ‘mérito’ por todos estes males feitos nos últimos três anos. Ou o Congresso cancela este absurdo ou estará se associando a esta agressão sem precedentes aos povos indígenas”, diz Molon.