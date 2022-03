Deputado quer que Zelensky faça discurso virtual ao Congresso brasileiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal José Nelto (Podemos-GO) acionou o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, para que ele adote as providências necessárias para viabilizar discurso virtual do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Congresso Brasileiro. A indicação foi protocolada nesta quarta-feira.

“É importante que o Congresso Brasileiro possa convidar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, para que faça discurso virtual à nação Brasileira, que por sua vez tomará real conhecimento acerca da situação vivenciada naquele país, em especial, para que exija do Governo Brasileiro sanções mais firmes em desfavor de todo e qualquer governo que atente contra a democracia”, afirmou José Nelto no documento.

O parlamentar também apresentou um requerimento para a realização de uma sessão solene do Congresso para ouvir Zelensky. E pediu ainda a transformação de uma sessão plenária da Câmara em uma comissão geral para debater o apoio da comunidade brasileira à Ucrânia.