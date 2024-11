Deputado quer que TCU investigue gastos em festival no G20

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Sanderson (PL-RS) enviou um ofício ao TCU, na última segunda-feira, 11 de novembro, pedindo que o órgão investigue a legalidade dos gastos públicos com o evento Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza, organizado pelo governo Lula e que terá a primeira-dama Janja Lula da Silva como uma das principais fiadoras. O festival de música, que acontecerá durante o G20, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e de 16 deste mês, vai contar com 29 artistas que receberão um cachê de 30.000 reais cada, totalizando um gasto de 870.000.

No documento, Sanderson afirma que os gastos com as apresentações violam os princípios da legalidade, eficiência e moralidade pública.

“Não é factível que, diante de uma crise econômica que assola o país, exigindo, inclusive, corte de gastos e adoção de medidas de austeridade fiscal, que haja um dispêndio de recursos públicos em quantias vultosas para pagamento de cachês a artistas”, diz trecho do ofício.

Dentre os artistas confirmados estão Diogo Nogueira, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Fafá de Belem, Alceu Valença e Ney Matogrosso, e o evento terá patrocínio de empresas como Banco do Brasil, BNDES, Caixa Itaipu e Petrobras.