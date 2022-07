Deputado quer que Ministro da Defesa explique ataque às urnas eletrônicas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) protocolou requerimento nesta segunda para que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, dê explicações sobre o porquê de os militares das Forças Armadas lançarem dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro.

O deputado fez um requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para que o auxiliar de Jair Bolsonaro explique as recomendações que militares fizeram ao TSE sobre a segurança das urnas eletrônicas e do processo de apuração dos votos no país.

“As Forças Armadas têm pressionado o TSE, alegando uma suposta fragilidade nas urnas e forçando para que haja uma auditoria externa. Esses constantes questionamentos da segurança do sistema de votação não têm qualquer base legal e soam como ameaça ao processo democrático”, afirma o deputado.

Segundo Vaz, mesmo sem qualificação para tal, as Forças Armadas insistem em questionar os métodos do TSE. “Essas tentativas de interferência no processo eleitoral são inaceitáveis”, disse.