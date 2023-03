Deputado quer CPI sobre pirâmides financeiras e golpes com criptomoedas

O líder do Solidariedade na Câmara, Aureo Ribeiro (RJ), busca assinaturas para a CPI das Pirâmides Financeiras, que pretende investigar a profusão de esquemas fraudulentos do tipo no país, principalmente com o uso de criptomoedas.

O assunto voltou a ganhar destaque depois que jogadores do Palmeiras perderam 11 milhões de reais em uma pirâmide. Em 2019, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decretou a interrupção das operações de 11 empresas de criptoativos por movimentações irregulares.

No ano passado, Ribeiro teve lei de sua autoria sancionada que regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais e tipifica como crime com pena de 4 a 8 anos de prisão e multa quem tentar obter vantagem ilícita em prejuízo alheio nesse mercado.