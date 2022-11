Deputado quer CPI sobre atos golpistas nas estradas

O deputado Aliel Machado (PV-PR) protocolou na tarde desta terça-feira um pedido de abertura de uma CPI na Câmara para investigar os atos golpistas que ocorrem desde a noite de domingo em várias estradas do país, amparados pelo silêncio que já dura 44 horas de Jair Bolsonaro (PL) sobre a sua derrota para Lula (PT) nas urnas.

O parlamentar começará agora o trabalho de reunir as 171 assinaturas necessárias para a aprovação da instalação da comissão. Segundo Machado, a ideia da CPI é investigar e identificar os responsáveis pela tentativa de tumultuar o país no pós-eleições, desde os manifestantes que estão na ponta das ações nas vias, passando pelos produtores de fake news que impulsionam os protestos e até os articuladores políticos dos atos, como deputados em mandato e deputados eleitos que dão força à permanência das pessoas na rua.

Machado disse ainda que será apurada a atuação das polícias, em especial a PRF, cuja cúpula é suspeita de colaborar com os manifestantes, além do envolvimento do entorno do presidente, como seus filhos e auxiliares, na propagação do caos. O deputado disse que pedirá ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que, após a coleta das assinaturas necessárias, a comissão seja instalada ainda nesta legislatura. A CPI investigará, segundo ele, crimes contra o Estado Democrático de Direito.

“É necessária a apuração dos fatos na sequência do fim das eleições porque me parece que há um movimento articulado de golpe e queremos saber quem está por trás disso”, disse ele.