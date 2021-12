Deputado que atirou em advogado em Brasília é inocentado

A Justiça do DF arquivou um processo contra o deputado estadual bolsonarista Alexandre Knoploch (PSL-RJ), que atirou em um advogado na porta de um bar na Asa Sul de Brasília em julho do ano passado. O arquivamento foi determinado recentemente pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Brasília, Aimar Neres de Matos.

Knoploch se envolveu em uma confusão na porta de um bar que nem deveria estar aberto na ocasião por conta de um decreto do governo do DF que não permitia o funcionamento depois de certa hora porque o país vivia naquele momento um dos períodos mais dramáticos da pandemia de Covid-19.

A briga teria ocorrido entre o advogado de 49 anos de idade e uma pessoa sem relação com o deputado. Knoploch foi confundido durante o tumulto e o advogado agrediu o deputado pelas costas com um soco na nuca. Caído no chão, o parlamentar respondeu com um tiro no pé do agressor.

O magistrado entendeu que, com base nas investigações da Polícia Civil do DF, Knoploch agiu em legítima defesa.