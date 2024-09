Deputado propõe cortar Bolsa Família de beneficiário que gastar com aposta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Tião Medeiros (PP-PR) apresentou um projeto de lei que propõe cortar o Bolsa Família, BPC, auxílio gás e demais repasses de programas sociais a beneficiários que fizerem apostas esportivas.

O parlamentar afirma que sua proposta se baseia em uma nota técnica do Banco Central apontando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais em apostas on-line usando o pagamento via Pix.

“O beneficiário de programas sociais que usa o dinheiro em bets ou em jogos de azar on-line está desonrando não só a própria família, mas toda a sociedade, que está custeando estes benefícios sociais para ajudá-lo a levar mais alimentos, vida e dignidade para dentro de casa”, diz Tião Medeiros.

Seu projeto prevê que as empresas que exploram o mercado de apostas on-line ficam “obrigadas a enviar mensalmente relatório ao Ministério da Fazenda com a identificação dos apostadores e os valores apostados, consolidados por CPF”.

Inclui, também, no rol daqueles a quem a participação a participação nas plataformas na condição de apostador “beneficiários de programa social do governo federal, o cônjuge e seus dependentes”.

E, por fim, determina que o descumprimento dessa proibição “acarretará a perda do benefício social de seu titular”.