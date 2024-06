Deputado propõe ao TCU sistema para monitorar postos de gasolina do crime

Em reunião com o presidente do TCU Bruno Dantas, o deputado Júlio Lopes propôs a implementação de uma plataforma online de monitoramento de combustíveis e a criação da Operadora Nacional do Sistema de Combustíveis (ONSC). Segundo o parlamentar, as medidas devem coibir fraudes, sonegação de impostos, pirataria e lavagem de dinheiro.

“O ministro ouviu com muita atenção nossa proposta, já que uma das principais ameaças para o mercado de combustível no Brasil é a infiltração do crime organizado e a possibilidade no envolvimento das atividades de refinadores, distribuidores, transportadores e revendedores de combustíveis”, afirmou.

A proposta de Lopes se baseia em um estudo da Fundação Getúlio Vargas que estima perdas tributárias decorrentes de fraudes, sonegação e inadimplências no setor de combustíveis em cerca de 40 bilhões de reais.

A criação da Operadora Nacional do Sistema de Combustíveis é uma pauta da Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate a Pirataria, presidida por Lopes. Ele voltou a defender o projeto durante a posse dos novos diretores do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que ocorreu recentemente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.