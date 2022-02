Deputado petista perde batalha para Moro no TSE

Por uma questão processual, a ministra do TSE Maria Claudia Bucchianer rejeitou na noite desta terça-feira uma representação eleitoral apresentada pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) contra o pré-candidato do Podemos à Presidência, Sergio Moro, por possível captação ilícita de recursos, recebimento de doação de fonte vedada (o famoso “Caixa 2”) e abuso de poder econômico.

A ministra sequer entrou no mérito da representação, baseada na reportagem do site “The Intercept Brasil” que revelou a existência de um contrato sobre uma reunião fechada com gestores do mercado financeiro para que o ex-juiz da Lava-Jato recebesse 110 mil reais por uma palestra para tratar da viabilidade financeira do seu programa de governo. O evento ocorreu na terça-feira passada.

Maria Claudia apontou que a petição não merecia prosseguir diante da falta de legitimidade ativa do representante, já que apenas partidos políticos ou coligações poderiam ajuizar a representação.

“Desse modo, à míngua de legitimidade ativa ad causam do representante, a petição inicial deve ser indeferida, consoante o art. 330, inciso II, do CPC. Do exposto, nego seguimento à representação”, escreveu.