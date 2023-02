Deputado Pedro Lupion é o novo presidente da Frente Parlamentar Agrícola

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Pedro Lupion (PP-PR) foi eleito nesta terça o novo presidente da Frente Parlamentar Agrícola. A cerimônia de transmissão de posse contou com mais de 80 parlamentares e a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o que foi visto por Lupion como um sinal de prestígio do agronegócio.

“Não se faz absolutamente nada sem o setor agropecuário e a presença do presidente Lira aqui traz a dimensão do nosso tamanho e da relevância do setor para o Brasil”, disse.

Lupion vai para o segundo mandato como deputado federal e sucede Sérgio Souza (MDB-PR) na presidência da bancada para o biênio 2023-2025. Nesta legislatura, os ruralistas querem a recomposição do Ministério da Agricultura aos moldes do governo de Jair Bolsonaro.

O governo Lula retomou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A pasta está sob o comando de Paulo Teixeira (PT-SP) e é responsável por órgãos como o Conab, sob a responsabilidade do também petista Edegar Pretto (PT-RS).

