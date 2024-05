Deputado pede urgência para projeto com socorro a eventos e turismo do RS

O requerimento do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) para a Câmara votar com urgência um projeto que socorre os setores de eventos e turismo do Rio Grande do Sul já tem 400 assinaturas, mais que o suficiente para a proposta entrar na pauta do plenário da Casa.

De autoria do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), o texto exime empresas que precisaram adiar serviços, reservas e eventos por causa da catástrofe climática de reembolsar os consumidores desde que ofereçam remarcação ou crédito para outras compras.

“É hora de unirmos esforços, mesmo sendo de campos opostos para ajudar na recuperação econômica do estado que é um dos principais polos turísticos do Brasil. Precisamos agir rapidamente para tentar minimizar os efeitos causados pelas chuvas intensas”, afirmou Carreras, que é presidente das Frentes Parlamentares em Defesa do Turismo e da Cultura.