Deputado pede ao MP para investigar Lawand por falso testemunho à CPMI

O deputado Duarte Junior (PSB-MA) apresentou uma notícia-crime pedindo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que o coronel Jean Lawand Junior seja investigado por suposto falso testemunho no depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira.

Aliado de Lula e Flávio Dino, o parlamentar acusa Lawand de ter distorcido as mensagens enviadas ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid, reveladas por VEJA, e mentido ao dizer à comissão que a “ordem” que esperava do então presidente Jair Bolsonaro seria apenas uma fala “apaziguadora”, para os apoiadores acampados em frente a quartéis do Exército voltarem para casa.

No ofício ao MPDFT, Duarte Junior também alega haver incompatibilidade entre as respostas do subchefe do Estado-Maior na CPMI, negando que estivesse pedindo um golpe, e a mensagem em que Lawand diz que precisava de um telefone fixo para a conversa com Cid, levantando a suspeita de que estivesse sendo grampeado.

“Ora, uma mensagem apaziguadora do Presidente da República para acalmar os ânimos da população e reconhecer o resultado das eleições seria positiva e republicana, que não necessitava ser oculta, denotando depoimento incompatível com a verdade”, escreve Duarte Junior na notícia-crime.

