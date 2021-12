Deputado encontra Bolsonaro em SC e testa positivo para Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputado federal pelo PSL de Santa Catarina, Coronel Armando testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada pelos jornalistas Raphael Faraco e Mateus Boaventura, da CBN em Joinville, e confirmada pelo Radar com a assessoria do parlamentar.

O deputado esteve com Jair Bolsonaro em São Francisco do Sul, neste início de veraneio do presidente pelas praias catarinenses. Sem máscara, como aparece na foto. O deputado já comunicou ao presidente sobre a descoberta.

O parlamentar está bem, sem sintomas. A mulher dele também testou positivo para a doença. Os dois estão em isolamento.

O presidente deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, para fazer um passeio de moto aquática na manhã desta terça. Ele parou entre as praias de Ubatuba e da Enseada onde cumprimentou apoiadores e banhistas, o que causou aglomeração.