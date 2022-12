Deputado do Republicanos descarta cargos para o PSDB no Governo de SP

Um deputado do Republicanos, partido do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ironizou as tentativas do PSDB para se manter em cargos relevantes, após perder as eleições e encerrar um ciclo de 28 anos no comando do governo paulista. Há duas semanas, a esvaziada eleição do Sebrae impossibilitou a recondução do tucano Marco Vinholi à superintendência. O PSDB também tenta se manter na presidência da Assembleia.

“Qual a graça de dar a presidência da Alesp para o PSDB? Ganhar a eleição, tirar eles, e dar Sebrae e Alesp para o PSDB? Qual a graça?”, disse o aliado do futuro governador.

O atual presidente da Alesp, Carlos Pignatari (PSDB), quer se reeleger no próximo ano. Outros concorrentes, porém, parecem estar mais fortes na disputa. O favorito é André do Prado, deputado do PL, que tem a maior bancada da próxima legislatura. O líder do Republicanos, Gilmaci Santos, também está no páreo.