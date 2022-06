Deputado do PT pede investigação contra Bolsonaro por escândalo no MEC

O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), apresentou uma notícia-crime junto ao STF pedindo a abertura de investigação contra Jair Bolsonaro (PL) por suposto envolvimento do presidente no esquema de liberação de verbas no Ministério da Educação.

Lopes pede, no documento, que a Corte intime a Procuradoria-Geral da República a instaurar um procedimento investigatório, com objetivo de apurar as “condutas e responsabilidades criminais” de Bolsonaro.

O deputado citou as reportagens da Folha de S.Paulo que revelaram o caso e as investigações da Polícia Federal contra o ex-ministro Milton Ribeiro, preso preventivamente nesta quarta-feira.

Todas as informações colhidas e apresentadas, justifica Lopes, apontam para o conhecimento e a participação de Bolsonaro no esquema.

“Os pastores Gilmar Santos e Arilson Moura estariam a assessorar, numa espécie de gabinete paralelo que exerceria de fato o comando da pasta, mesmo sem ocuparem qualquer cargo público, o ex-ministro da Educação, sendo estes os interlocutores do Presidente Bolsonaro para o segmento evangélico e os responsáveis por fazerem a indicação das prefeituras que deveriam ser contempladas com as verbas públicas”, diz trecho da petição.

O parlamentar ainda cita trechos dos áudios divulgados, nos quais Ribeiro diz que sua “segunda prioridade” era atender a “todos os amigos do pastor Gilmar” — que falava em nome de Bolsonaro — e que o presidente receberia o apoio das igrejas em seu projeto eleitoral de reeleição, em troca das verbas liberadas pelo MEC aos prefeitos aliados.

