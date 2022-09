Deputado do PT acusa bolsonarista de destruir comitê de campanha em Osasco

O deputado estadual e candidato a deputado federal Emídio de Souza (PT-SP) acusou um bolsonarista de agredir uma apoiadora do partido e destruir um comitê petista, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. De acordo com o ex-prefeito do município, o suposto agressor chegou ao local no horário de almoço, quando apenas uma mulher atendia ao público e a derrubou no chão.

O apoiador de Jair Bolsonaro teria entrado no comitê gritando palavras de ordem a favor do presidente e que acabaria com o PT. Segundo relato, ele começou a vandalizar e destruir o espaço até que foi interpelado por outro petista, um homem que voltava do almoço. O suposto vândalo teria fugido a pé. A mulher agredida registrou a ocorrência junto à polícia.

“Nós lavramos boletim de ocorrência e estamos representando para abertura de inquérito policial para investigar. Eu espero que a Justiça aja rápido”, disse Emídio de Souza.