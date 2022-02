Deputado do PDT é o novo líder da oposição na Câmara

O deputado Wolney Queiroz (PDT) foi eleito nesta quarta como líder da oposição na Câmara.

A votação foi por aclamação das demais lideranças partidárias. O bloco é composto por seis legendas (PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede) e 135 deputados.

Queiroz assume a vaga de Alessandro Molon (PSB), que foi conduzido ao posto no início de 2021. Wolney deixou a liderança do PDT para representar a oposição nas discussões da casa.

“Temos pela frente um grande desafio de resistência para reconstruir esse Brasil. O país segue mergulhado em grave crise econômica e social, sem qualquer projeto por parte do governo que consiga dar as respostas e promover ações necessárias para minimizar os impactos da pandemia. Com muito diálogo e firmeza, vamos representar essa grande frente popular no Parlamento, barrando de forma conjunta qualquer retrocesso contra o povo”, disse o novo líder.