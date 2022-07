Deputado diz que empresa espanhola compra ilegalmente terras na Amazônia

Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou de uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. No encontro, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) apresentou ao ministro uma denúncia contra o grupo espanhol Masaveu que, nas palavras do deputado, estaria burlando as leis brasileiras para fazer a “compra camuflada” de uma grande fazenda no Amazonas.

Alberto Neto também cobrou ação dos órgãos de fiscalização, especialmente da Procuradoria-Geral da República e do Incra.

Segundo o deputado, a Agrocortex, empresa do grupo espanhol Masaveu, comprou e se apossou de 100% da fazenda Novo Macapá, na fronteira do Amazonas com o Acre.

Pela lei, empresas estrangeiras podem controlar, no máximo, 49% das ações de uma propriedade o Brasil. O restante deve estar sobre o poder de brasileiros.

A empresa estaria até utilizando o título da propriedade para faturar com a venda de créditos de carbono no mercado internacional.

