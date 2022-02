Deputado diz que Bolsonaro mente sobre gastos com cartão corporativo

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) vai anexar ao pedido de urgência no julgamento de auditoria do cartão corporativo da presidência, que apresentou na semana passada ao Tribunal de Contas da União, novos dados sobre gastos do governo Bolsonaro.

“O presidente tem alegado que o gasto do cartão é alto,porque precisa viajar com comitiva, com guarda-costas. Bolsonaro usa lorotas para justificar o injustificável. A verdade é que os gastos dessa comitiva não são computados no cartão da presidência e sim nos cartões da Abin ou do GSI”, explica o deputado.

Elias Vaz descobriu que, somados, os cartões da presidência, da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional ultrapassam a marca de 52,9 milhões de reais. “Cai por terra essa explicação fajuta de ter que bancar guarda-costas”, salienta.

O parlamentar também identificou que, ao longo de 2021, a Presidência da República empenhou e gastou 4,5 milhões de reais com diárias destinadas a militares que integraram as comitivas de Bolsonaro e Mourão, todos sob o comando do Gabinete de Segurança Institucional.