Deputado descobre novo loteamento de garimpo na Amazônia e aciona STF

Após receber documentos do próprio governo que comprovam que houve autorização para garimpos em terras indígenas, como mostrou a Folha, o deputado Elias Vaz (PSB-GO) descobriu algo ainda mais alarmante.

O governo de Jair Bolsonaro abriu onze novos processos que formam uma espécie de loteamento do garimpo no leito do Rio Negro, na altura dos municípios de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Santa Isabel do Rio Negro (AM), também dentro de terras indígenas.

O parlamentar entrou com um mandado de segurança no STF nesta sexta para tentar derrubar as autorizações de loteamento expedidas pelo ministro Augusto Heleno, do GSI. O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) também assina a ação.

“A investigação foi realizada no site da Agência Nacional de Mineração, por meio dos números dos processos no Cadastro Minerário que a agência disponibiliza. O objetivo foi acessar os mapas das poligonais de cada processo e verificar sobreposição em áreas indígenas”, diz Vaz.

“Encontramos um problema gravíssimo. Descobrimos que existem mais terras autorizadas para o garimpo no leito do Rio Negro do que as que foram informadas oficialmente pelo GSI. E todas estão localizadas em território indígena. É uma verdadeira farra do ouro!”, segue o deputado.