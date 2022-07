Deputado cobra TSE sobre juíza que falou da bandeira do Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS) enviou um ofício ao TSE cobrando que a Corte se manifeste a respeito das declarações de uma juíza do Rio Grande do Sul sobre o uso da bandeira do Brasil em campanhas políticas.

No documento, direcionado ao ministro Edson Fachin, o parlamentar pede que o tribunal tome uma medida uniforme, válida para todo o país, que coloque um “ponto final na polêmica”.

Goergen diz considerar a decisão da magistrada “equivocada e até inaceitável”, uma vez que os símbolos do país podem ser usados por qualquer cidadão, desde que “com respeito”.

“Além disso, a determinação será impossível de ser cumprida na prática. Apenas cria mais atrito num ambiente político que já está por demais polarizado. Se o outro lado da disputa opta pelo vermelho, em detrimento das cores da bandeira do nosso país, o outro não pode ser proibido de demonstrar seu patriotismo”, diz.

Durante uma reunião com representantes de partidos na semana passada, Ana Lúcia Todeschini Martinez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, disse entender que a bandeira será considerada propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, no próximo dia 16 de agosto.

Na visão da juíza, o símbolo nacional tornou-se marca de “um lado da política” no país. “Hoje a gente sabe que existe uma polarização. De um dos lados há o uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política“, disse a magistrada.

Em sua manifestação, Ana Lúcia não citou Bolsonaro, mas ficou evidente o raciocínio. O presidente reagiu às declarações e disse considerar “absurda” a tentativa de proibição.

“É absurdo querer proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral. Não tenho culpa se resgatamos os valores e símbolos nacionais que a esquerda abandonou para dar lugar a bandeiras vermelhas, a internacional socialista e pautas como aborto e liberação de drogas”, escreveu nas redes sociais.