Deputado bolsonarista diz que foi ameaçado por Flávio Dino

O deputado bolsonarista General Girão registrou um boletim de ocorrência contra Flávio Dino, depois de encontrar o ministro da Justiça no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no dia 14.

Ao falar do caso na Câmara, o deputado disse que o ministro de Lula “tentou intimidá-lo” colocando a mão no seu peito e afirmando que ele precisaria “tomar cuidado”.

O bolsonarista disse ainda que tentou obter imagens do ocorrido, mas foi informado de que elas não existiam.

“Dino passou por mim, de longe, e fiz um gesto de reprovação com a cabeça. Ele veio perguntar se eu estava falando com ele. Dino colocou as duas mãos no meu peito e mandou que eu me cuidasse”, disse Girão.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga