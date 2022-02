Deputado aciona TSE por pagamento de palestra de Moro

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) protocolou na noite deste sábado uma representação eleitoral contra o pré-candidato do Podemos à Presidência, Sergio Moro, para pedir investigação de possível captação ilícita de recursos, recebimento de doação de fonte vedada (o famoso “Caixa Dois”) e abuso de poder econômico.

Pimenta se baseou em reportagem divulgada pelo site “The Intercept Brasil”, também neste sábado, que revelou a existência de um contrato sobre uma reunião fechada com gestores do mercado financeiro para que o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro desse uma palestra por 110 mil reais, para tratar da viabilidade financeira do seu programa de governo. O evento ocorreu na última terça-feira, no Rio de Janeiro.

Segundo o acordo, a empresa de consultoria de Moro receberia 77 mil reais desse valor e seu agente receberia 33 mil reais.

“Cobrar para falar de sua eleição, em “encontro sigiloso” com um grupo de empresários, depois de ter anunciado publicamente ser pré-candidato a Presidente da República, gera, por si só, desconfianças óbvias quanto à correção da conduta de Sergio Moro. O fato precisa ser investigado, sobretudo por poder configurar captação ilícita de recursos advindos de pessoa jurídica, não contabilização de recursos financeiros (“caixa dois”) e doação ilegal”, diz a representação.

O parlamentar pediu ao TSE que adote todas as medidas investigativas cabíveis e aplique as sanções legais ao pré-candidato e que ordene que Moro entregue o contrato, a nota fiscal e o comprovante de pagamento pela prestação do serviço. Requereu também que Moro preste depoimento sobre os fatos, assim como o ex-deputado e ex-ministro Carlos Marun, que estava no encontro.

Neste sábado, o Radar registrou a reação do ministro do STF Gilmar Mendes à notícia sobre os supostos ganhos de Moro, seu desafeto.

“Pessoal de Curitiba gosta muito de dinheiro”, diz Mendes.