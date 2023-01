Deputada eleita pede ao Itamaraty extradição de Bolsonaro e Torres

A deputada eleita Erika Hilton (PSOL-SP) enviou nesta segunda um ofício ao Itamaraty em que pede a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF. Bolsonaro e Torres estão nos Estados Unidos.

Erika argumentou que eles têm pendências com a Justiça brasileira e devem retornar ao país para a instrução dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, que tramitam no STF. A deputada eleita também comentou uma possível participação de Bolsonaro e Torres nos movimentos que invadiram as sedes dos três poderes da República neste domingo.

O documento também lembra dos atentados após a diplomação de Lula, no dia 12 de dezembro. Segundo o ofício, há indícios de que Jair e Michelle Bolsonaro acolheram e alimentaram vândalos responsáveis pelos atos de terror nas ruas de Brasília – bolsonaristas se revoltaram contra a prisão do cacique Serere Xavante, detido após insultar ministros da Suprema Corte.

Por conta de supostas ligações de Bolsonaro com os grupos que praticaram reiterados atos antidemocráticos e criminosos, a deputada eleita sugere que o ex-presidente possa ter fugido para os Estados Unidos.

“Abre-se a possibilidade de que o Sr. Jair Messias Bolsonaro esteja fora do país com o intuito de se esquivar dos processos e investigações em curso promovidas pela justiça brasileira, sendo necessária sua extradição como medida para assegurar a ordem pública e democrática”, disse Erika Hilton no ofício endereçado ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Leia a íntegra do pedido

