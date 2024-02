Deputada do PSOL cobra intervenção do governo Lula contra Operação Escudo

A deputada estadual Monica Seixas (PSOL), do mandato coletivo Movimento Pretas, cobrou ações de três ministérios do governo Lula para “conter as inúmeras barbaridades” que ela atribui à Operação Escudo, na Baixada Santista, retomada pela Polícia Militar de São Paulo no início deste ano sob comando do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“É fundamental destacar que, ao invés de proporcionar segurança, alguns desdobramentos dessa operação têm resultado na perda de vidas, principalmente de pessoas pretas e residentes em áreas de menor poder aquisitivo”, escreve a deputada aos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Silvio Almeida (Direitos Humanos).

Em ofícios enviados na última sexta-feira, Seixas questiona as pastas sobre seu posicionamento oficial a respeito das ações policiais, quais medidas tomaram “para dialogar e acionar as forças do Governo do Estado de São Paulo” e como anda o monitoramento sobre dados de violência da operação em relação às “inúmeras vítimas”.