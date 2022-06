Depois dos gritos, a reação de Mercadante ao pedido de abraço de Suplicy

Escanteado pelo PT, Eduardo Suplicy deu o que falar nesta semana ao interromper uma reunião do partido para manifestar sua insatisfação com a cúpula petista.

Irritado, queixou-se de sequer ter sido convidado para o lançamento das diretrizes do programa Lula–Alckmin e reclamou de sua proposta de renda básica não ter sido incluída no plano de governo, coordenado por Aloizio Mercadante.

“Está no programa do PT há muitos anos, todo ano. E ele (disse, apontando para Mercadante) tem alguma coisa comigo. Não me convidou pra essa reunião. Sabe com quem que eu soube da reunião, ontem à noite? Foi o (…)”, disse.

Incomodado, Mercadante agradeceu a intervenção de Suplicy e respondeu que a proposta do vereador está, de fato, inclusa nas diretrizes, de forma genérica, e pediu que o ex-senador se manifestasse de forma democrática, sem atropelar os colegas.

O evento terminou em climão. Suplicy tentou se desculpar com um abraço no ex-ministro da Educação, que rejeitou a investida.