Depois do terror no DF, Bolsonaro quis pedir novas eleições ao TSE

Depois de bolsonaristas promoverem um violento quebra-quebra em Brasília, na noite de segunda, acredite, emissários de Jair Bolsonaro foram a Valdemar Costa Neto com um recado: o presidente desejava que o cacique do PL entrasse no TSE com uma nova cruzada judicial, desta vez pressionando abertamente pela realização de novas eleições no Brasil.

Valdemar, claro, descartou de pronto qualquer medida sobre as eleições. “O capitão ficou maluco de vez”, diz um aliado do cacique no Congresso.